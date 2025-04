PALERMO (ITALPRESS) – La voglia di tornare in campo da una parte, la consapevolezza di non dover più sbagliare dall’altra: Alessio Dionisi presenta la sfida di domenica con il Catanzaro, la prima di un filotto che vedrà il Palermo impegnato in cinque gare in 16 giorni. Il tecnico rosanero ha parlato al centro sportivo di Torretta. “Vogliamo dimostrare di avere un organico completo – sottolinea, – Difficilmente potranno giocare sempre gli stessi in cinque gare così ravvicinate: in queste ultime partite tutti saranno protagonisti. Per Di Francesco siamo agli sgoccioli, ma per questa partita credo che non ce la farà. La classifica va certamente guardata, perché siamo dentro un gruppo in cui possiamo giocarci le posizioni migliori ma allo stesso tempo non dobbiamo peggiorare la nostra situazione”.

Parlando dell’avversario e della gara d’andata, Dionisi evidenzia come “speriamo in un esito diverso, non nella prestazione ma nel risultato. Sicuramente il Catanzaro, pur avendo cambiato qualcosa rispetto all’anno scorso, ha un’identità e gestisce bene il possesso palla: tra le squadre che lottano per la Serie A è una di quelle che ha perso di meno, se avessimo avuto la loro costanza saremmo stati ancora più in alto. Non dovremo ripetere gli errori dell’andata, perché a un certo punto volevamo vincerla a tutti i costi e abbiamo perso”.

Giocare senza il supporto dei tifosi rosanero, aggiunge il tecnico, “non sarà facile ma allo stesso tempo sarà stimolante: a Bari non abbiamo fatto tutto quello che avremmo potuto, Catanzaro è un altro ambiente caldo e la squadra è più performante in casa che fuori. In questo momento lo scontro diretto dell’andata fa la differenza in classifica, ora tocca a noi andare oltre l’ambiente che troveremo: è un’opportunità per capire quanto siamo cresciuti”.

