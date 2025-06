PALERMO (ITALPRESS) – La Camera Avvocati Tributaristi di Palermo organizza il convegno “Riforma tributaria e principi costituzionali”, che si terrà il 6 giugno presso il Grand Hotel Piazza Borsa. L’evento rappresenta un momento di confronto tra istituzioni, accademia e professione forense in occasione del venticinquesimo anno dalla fondazione della Camera.

Intervengono, tra gli altri: Carlo Nordio, Ministro della Giustizia (in videocollegamento), Maurizio Leo, Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze (per le conclusioni), Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo, Alessandro Dagnino, Assessore all’Economia della Regione Siciliana, Antonino Maggiore, Comandante Interregionale della Guardia di Finanza per l’Italia Sud Occidentale, Gianni Di Matteo, presidente UNCAT. Introduce e modera: Angelo Cuva, Presidente Camera Avvocati Tributaristi di Palermo, Vicepresidente UNCAT, docente UNIPA.

Relazioni tematiche a cura di: Giovanni Pitruzzella, Giudice Costituzionale Antonio Uricchio, Ordinario di Diritto Tributario – Università di Bari, Presidente ANVUR, Antonio Perrone, Ordinario di Diritto Tributario UNIPA-DEMS, Andrea Parlato, già Ordinario di Diritto Tributario UNIPA, Vincenzo Carbone, Direttore Agenzia delle Entrate. Nella giornata del 7 giugno verranno celebrati i 25 anni dalla fondazione della CAT di Palermo e si terrà la seduta itinerante del Consiglio Direttivo di UNCAT.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).