Palermo celebra la Santuzza, per il Festino grande folla di turisti e cittadini

PALERMO (ITALPRESS) - Come da tradizione Palermo è tornata a celebrare la sua "Santuzza", Santa Rosalia, con una serata che ha trasformato ancora la volta la città in un grande teatro a cielo aperto. Il centro storico è stato letteralmente preso d'assalto da una folla festosa di cittadini e turisti. Uno spettacolo di droni per la prima volta ha illuminato la notte del Festino. abr/gsl