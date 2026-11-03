PALERMO (ITALPRESS) – L’Unità funzionale di Ginecologia della Casa di cura Villa Serena di Palermo ha registrato l’esecuzione di 1.000 interventi di chirurgia ginecologica nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2026. I dati confermano il consolidamento dell’attività chirurgica della struttura, eseguita sia in regime privato sia in convenzione con il Servizio Sanitario Regionale (SSR). Il volume di attività complessivo comprende procedure di chirurgia mininvasiva, laparoscopica, isteroscopica, vaginale e a cielo aperto. Gli interventi sono stati eseguiti da un’èquipe dedicata attraverso l’impiego di strumentazioni avanzate e device uroginecologici di ultima generazione, finalizzati a ridurre i tempi di degenza e a ottimizzare il recupero post-operatorio.

“Questo risultato”, spiega la dottoressa Laura Giambanco, responsabile dell’Unità funzionale di Ginecologia della Clinica, “è il frutto di un lavoro di squadra che prevede la stretta interazione tra chirurghi ginecologi, anestesisti e personale di sala operatoria. E’ un traguardo raggiunto grazie al costante impegno del nostro team nel garantire standard qualitativi e di sicurezza sempre più elevati, supportato dagli investimenti in tecnologia promossi dalla Clinica. Grazie all’utilizzo di queste strumentazioni e a un approccio multidisciplinare, siamo in grado di offrire risposte concrete e personalizzate per la salute e il benessere delle donne”.

– Foto ufficio stampa Casa di cura Villa Serena –

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