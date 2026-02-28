Palermo, 13 encomi ai Carabinieri che si sono distinti in due operazioni di servizio

PALERMO (ITALPRESS) – Questa mattina, nella cornice della Caserma “Giacinto Carini”, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo, si è svolta la cerimonia di consegna di 13 encomi a militari distintisi in due complesse operazioni di servizio condotte nel territorio palermitano. Gli importanti riconoscimenti, concessi dal Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, sono stati consegnati dal Comandante Provinciale Carabinieri di Palermo, Generale di Brigata Luciano Magrini, che ha espresso vivo apprezzamento per l’elevata professionalità, lo spirito di sacrificio e le spiccate capacità investigative dimostrate dai militari premiati.

I primi encomi sono stati conferiti a quattro Carabinieri che nel 2018 prestavano servizio presso la Stazione di Villafrati. L’attività investigativa, avviata nel comune di Cefalà Diana, si è sviluppata attraverso mirati servizi di osservazione e accurati riscontri tecnici. Le indagini hanno consentito di documentare reiterate condotte di assenteismo da parte di 20 dipendenti pubblici, successivamente denunciati per truffa aggravata ai danni dello Stato e falsa attestazione della presenza in servizio. Un’operazione che ha riaffermato con forza i principi di legalità e correttezza nella Pubblica Amministrazione.

Il secondo riconoscimento ha riguardato nove Carabinieri in servizio, all’epoca dei fatti, presso il Reparto Territoriale di Termini Imerese, protagonisti di una complessa e delicata indagine sull’omicidio di Carlo Domenico La Duca, scomparso nel 2019. Grazie a un paziente e meticoloso lavoro investigativo, coordinato dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese, è stato possibile ricostruire la dinamica del delitto e individuare i responsabili: la moglie della vittima e il suo migliore amico.

I due sono stati arrestati con l’accusa di aver pianificato e commesso l’omicidio, occultato il cadavere e tentato di depistare le indagini. La cerimonia ha rappresentato un momento di forte riconoscimento istituzionale nell’ambito del quale il Generale Magrini ha sottolineato la dedizione, l’abnegazione e l’alto senso del dovere dei Carabinieri premiati, evidenziando come il loro operato sia espressione concreta dell’impegno quotidiano dell’Arma a tutela della legalità e della sicurezza delle comunità loro affidate.

-Foto ufficio stampa Carabinieri-

