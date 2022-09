Palazzolo “Con Armao serietà e contenuti per governare la Sicilia”

"Tantissimi non vogliono andare a votare perchè dicono che la politica fa schifo. Noi dobbiamo avere la capacità di spiegare al cittadino che il voto è utile e vale il suo futuro". A dirlo il segretario di Azione in Sicilia, Giangiacomo Palazzolo, in un'intervista all'Italpress in vista delle Regionali. "Armao? Puntiamo ad amministrare, non ci poniamo limiti". fsc/gtr