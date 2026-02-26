Pagliara “SportCity punta a ‘sportivizzare’ le città e le coscienze”

ROMA (ITALPRESS) - “Siamo nati da una grande intuizione: le città come stakeholder perfetto per cambiare in meglio il nostro paese attraverso la cultura del movimento. ‘Sportivizzare’ le città è il nostro obiettivo ma oggi puntiamo ancora più in alto: ‘sportivizzare’ le coscienze”. Lo ha detto il presidente della Fondazione SportCity, Fabio Pagliara, a margine del convegno “Un anno di Fondazione SportCity-Laboratorio di benessere umano”. “Vogliamo cercare di usare il benessere che produce la cultura del movimento per rendere i cittadini migliori. Puntiamo a farlo in un panorama di attività ed eventi che toccano diverse parti d’Italia e diversi aspetti della società, come la cultura, i giovani, la formazione e il benessere. Poi ci sarà una grande festa finale in almeno 200 città italiane con oltre 700.000 persone per dimostrare quanto lo sport sia diventato un bene essenziale”, ha aggiunto Pagliara. mec/ari/gtr