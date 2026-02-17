DORTMUND (GERMANIA) (ITALPRESS) – Strada in salita per l’Atalanta. Nell’andata dei playoff di Champions League, la Dea si arrende in casa del Borussia Dortmund, che vince 2-0 grazie alle reti di Guirassy e Beier nel primo tempo.

Il calcio d’inizio è posticipato di 15 minuti per un ritardo dei tedeschi nel raggiungere lo stadio. Kovac schiera in difesa il 2008 italiano Reggiani, che ha esordito in Bundesliga solo dieci giorni fa. Palladino sceglie Scamacca in avanti e Kossonou in difesa. Per quest’ultimo, però, l’inizio non è dei migliori, perché dopo 120 secondi si fa sovrastare da Guirassy sull’1-0 del Dortmund. Beier serve Ryerson, che con un cross perfetto trova la testa del suo centravanti, bravo a svettare sbloccando subito il match.

Gli ospiti, già costretti a rispondere, attaccano soprattutto sulla sinistra con la catena Kolasinac-Bernasconi-Zalewski. Una volta arrivata in area, però, la Dea non riesce a rendersi davvero pericolosa. Lo sono molto di più i gialloneri quando accelerano, come nel caso del raddoppio che arriva al 42′.

Guirassy viene lanciato in profondita, brucia Djimsiti e arriva sul fondo, prima di mettere in mezzo dove Beier, lasciato solo, deve solo appoggiare in rete. Le squadre rientrano negli spogliatoi sul 2-0, risultato pesante per la squadra di Palladino. Al rientro in campo l’Atalanta sembra incapace di sfondare la retroguardia del Borussia, che si guarda bene dallo scoprirsi forte delle due reti di vantaggio.

Così, anche a inizio ripresa sono i tedeschi a creare le occasioni più pericolose, pur senza strafare. Al 56′ Krstovic finisce a terra in area dopo un contatto con Anton, ma Gozubuyuk lascia correre. All’88’, con gli ultimi 20 metri ben protetti dai gialloneri, il neo entrato Samardzic ci prova da fuori: Kobel blocca senza problemi. L’Atalanta esce dai primi 90 minuti con due reti da recuperare mercoledì prossimo alle 18:45, quando al Gewiss Stadium si disputerà il secondo atto di questi playoff.

IL TABELLINO

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel 6; Reggiani 5.5, Anton 6, Bensebaini 6; Ryerson 6.5, Bellingham 6, Nmecha 6.5 (37’st Sabitzer sv), Svensson 6; Beier 7 (25’st Adeyemi 6), Brandt 6.5 (25’st Chukwuemeka 6); Guirassy 7.5 (37’st Fabio Silva sv). In panchina: Ostrzinski, Meyer, Couto, Ozcan, Inacio, Kabar, Krevsun, Bernkara. Allenatore: Kovac 6.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 6; Kossonou 5, Djimsiti 5.5 (1’st Hien 6), Kolasinac 6; Zappacosta 5.5 (27’st Bellanova 5.5), de Roon 6 (18’st Sulemana 6), Ederson 6, Bernasconi 5.5; Pasalic 6, Zalewski 6.5 (37’st Samardzic sv); Scamacca 5.5 (1’st Krstovic 5). In panchina: Rossi, Sportiello, Bakker, Musah, Bellanova, Scalvini, Vavassori, Ahanor. Allenatore: Palladino 5.5.

ARBITRO: Gozubuyuk (Ned) 6.

RETI: 3’pt Guirassy, 42’pt Beier.

NOTE: serata fredda, terreno di gioco in ottime condizioni.

Ammoniti: Reggiani, Kossounou, Djimsiti, Scamacca, Anton.

Angoli: 3-2 per il Dortmund.

Recupero: 1′; 3′.

