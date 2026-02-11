Pagamento SIAE: come funziona, a cosa serve e quali passaggi seguire

Il pagamento SIAE è il passaggio necessario per utilizzare legalmente musica, opere e contenuti protetti dal diritto d’autore e tutelati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori. Serve a garantire che chi crea venga riconosciuto e remunerato, e che eventi, attività e iniziative possano svolgersi in modo corretto e trasparente. Oggi il processo è digitale e può essere gestito in autonomia.

A cosa serve il pagamento SIAE e perché è necessario

Quando si parla di pagamento SIAE, spesso lo si associa a un obbligo formale o a un costo da sostenere per “adempimento”. In realtà, il pagamento rappresenta il corrispettivo di un valore: quello delle opere creative che vengono utilizzate in un contesto pubblico, professionale o organizzato.

SIAE intermedia tra chi utilizza un’opera e chi l’ha creata, assicurando che l’uso avvenga nel rispetto delle regole e che i compensi arrivino agli aventi diritto: autori, compositori, editori, artisti.

Pagare il diritto d’autore significa quindi:

utilizzare musica e opere in modo legale;

tutelare chi crea contenuti creativi;

rendere sostenibile l’intero sistema culturale;

evitare sanzioni o contestazioni.

È un meccanismo che permette alla creatività di continuare a esistere come lavoro, settore economico e patrimonio condiviso.

Chi deve pagare la SIAE

Una delle domande più frequenti riguarda proprio i soggetti tenuti al pagamento SIAE. La risposta dipende dal contesto e dal tipo di utilizzo delle opere.

In generale, il pagamento riguarda chi:

organizza eventi con musica o opere protette;

utilizza musica in un’attività commerciale;

diffonde contenuti creativi in contesti pubblici o professionali;

sfrutta opere protette online, offline o su supporti fisici.

Non si tratta quindi solo di concerti o grandi eventi, ma anche di situazioni molto comuni, come:

un matrimonio o una festa privata in una location esterna;

musica di sottofondo in un bar, negozio o palestra;

eventi aziendali, promozionali o fieristici;

streaming, podcast, web radio, siti e piattaforme digitali;

utilizzo professionale di musica da parte di DJ.

In tutti questi casi, il pagamento non è legato alla musica in sé, ma all’utilizzo pubblico o organizzato di opere protette dal diritto d’autore.

Quando è richiesto il pagamento SIAE

Nella maggior parte dei casi, il pagamento SIAE è richiesto prima dell’utilizzo delle opere, non dopo. In ogni caso, il permesso o la licenza devono essere sempre ottenuti in anticipo, così da consentire a SIAE di autorizzare correttamente l’uso del repertorio.

In particolare, il pagamento è necessario quando:

l’evento o l’attività non si svolge in ambito domestico;

l’accesso è pubblico o comunque organizzato;

l’utilizzo delle opere ha una finalità economica, promozionale o di intrattenimento.

Anche eventi gratuiti o senza biglietto possono richiedere il pagamento SIAE, se prevedono l’uso di opere protette e tutelate dalla Società. Il discrimine non è il prezzo di ingresso, ma la modalità di utilizzo delle opere.

Quanto costa il pagamento SIAE

Il costo del pagamento SIAE non è fisso, ma varia in base a diversi fattori. Questo perché l’obiettivo è rendere il compenso proporzionato all’utilizzo reale delle opere e al contesto di utilizzo.

Tra le principali variabili ci sono:

tipologia di evento o attività;

numero di partecipanti o capienza;

modalità di utilizzo della musica (dal vivo o registrata);

durata dell’evento o del periodo di utilizzo;

tipo di licenza richiesta.

Ad esempio, per le feste private come i matrimoni, il costo dipende dal numero degli invitati e dal tipo di musica utilizzata (registrata o dal vivo). Per la musica d’ambiente in un’attività commerciale, il compenso tiene conto del tipo di locale, dei dispositivi utilizzati e della durata dell’abbonamento.

In caso di musica registrata, il pagamento include spesso anche i diritti connessi che SIAE raccoglie per conto di altri soggetti, destinati per esempio ai produttori fonografici e agli artisti interpreti o esecutori.

Dove e come pagare la SIAE

Oggi il pagamento SIAE può essere effettuato principalmente attraverso canali digitali, pensati per semplificare l’esperienza degli utenti.

Pagamento SIAE online

Il metodo più utilizzato è il portale ufficiale SIAE, accessibile previa registrazione. Una volta creato l’account, è possibile:

scegliere il tipo di licenza o permesso;

inserire i dati dell’evento o dell’attività;

calcolare il compenso;

effettuare il pagamento online.

I metodi di pagamento accettati online includono:

carte di credito e debito;

bonifico tramite MyBank;

Google Pay;

Apple Pay.

Pagamento presso gli uffici SIAE

In alternativa, è possibile rivolgersi a uno degli uffici SIAE presenti sul territorio. In questo caso, il pagamento può avvenire anche tramite carte e bancomat, bonifico o contanti (ove previsto).

Questa opzione è utile soprattutto per chi ha bisogno di assistenza diretta o deve gestire casi particolari.

Quali sono i passaggi da seguire per il pagamento SIAE

Il processo di pagamento SIAE segue una logica abbastanza lineare. I passaggi principali sono:

Individuare la licenza corretta

Ogni utilizzo ha una licenza dedicata: feste private, eventi di spettacolo, musica d’ambiente, online, DJ, ecc. Registrarsi ai servizi online SIAE

La registrazione consente di gestire pagamenti, permessi e documentazione in autonomia. Inserire i dati richiesti

Informazioni su evento, luogo, date, modalità di utilizzo delle opere. Calcolare il compenso

Il sistema restituisce l’importo dovuto in base ai parametri inseriti. Effettuare il pagamento

Tramite i canali disponibili online. Ottenere il permesso o la licenza

Una volta completato il pagamento, il permesso viene rilasciato e deve essere conservato.

In alternativa ai canali digitali, il pagamento può essere effettuato anche presso gli uffici territoriali SIAE, con il supporto diretto degli operatori.

Seguire correttamente questi passaggi permette di evitare errori, ritardi o irregolarità.

Che cos’è il borderò SIAE e quando serve

Il borderò SIAE è il documento che serve a dichiarare quali opere sono state effettivamente eseguite o utilizzate durante un evento, ed è uno strumento fondamentale per consentire la corretta ripartizione dei compensi agli aventi diritto.

Non è richiesto in tutti i casi. Ad esempio, non è previsto per le feste private, ma è invece obbligatorio per concerti, spettacoli e altri eventi di pubblico intrattenimento.

Il borderò dev’essere compilato in formato digitale, tramite Portale o tramite l’app mioBorderò disponibile per iOS e Android gratuitamente in multilingua, ed è un passaggio che completa il ciclo di tutela e redistribuzione del valore.

Cosa succede dopo il pagamento SIAE

Dopo il pagamento, il compenso raccolto non resta a SIAE, ma viene redistribuito agli aventi diritto attraverso i meccanismi di ripartizione.

Questo è un passaggio spesso poco visibile, ma centrale: il pagamento effettuato da chi utilizza la musica si trasforma in compensi che sostengono:

autori e compositori;

editori;

artisti e professionisti della creatività.

È proprio questo flusso che rende possibile la creatività come bene condiviso: chi utilizza un’opera contribuisce al lavoro di chi l’ha creata, e chi crea può continuare a produrre valore culturale.

Pagare la SIAE oggi: un processo più semplice e consapevole

Negli ultimi anni, SIAE ha investito molto nella digitalizzazione dei servizi, rendendo il pagamento più accessibile e comprensibile anche a chi non è un professionista del settore.

Sapere come funziona il pagamento SIAE, a cosa serve e quali passaggi seguire permette di affrontarlo non come un ostacolo burocratico, ma come parte di un sistema che tutela tutti: chi crea, chi organizza, chi partecipa.

Perché ogni utilizzo consapevole della creatività contribuisce a mantenerla viva, sostenibile e accessibile. E il pagamento SIAE è uno degli strumenti che rendono possibile questo equilibrio.