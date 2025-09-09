Padova, sequestrati 156 mila prodotti di cancelleria non conformi

PADOVA (ITALPRESS) - Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Padova hanno sequestrato, nel corso di più interventi ispettivi che hanno riguardato grossisti operanti nella zona industriale di Padova, circa 156 mila prodotti di cancelleria del tipo evidenziatori, matite, penne, pennarelli, correttori, temperamatite e nastri, venduti con modalità non conformi alle norme penali e alle vigenti prescrizioni di sicurezza per i consumatori. trl/mca2 Fonte video: Guardia di Finanza