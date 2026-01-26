Padova, sequestrate 7 tonnellate di sigarette di contrabbando contraffatte

PADOVA (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale di Padova hanno sequestrato un carico di oltre 7 tonnellate di sigarette di contrabbando. Assieme alle sigarette, è stato sequestrato anche l’autoarticolato ove le stesse erano occultate nonché diverse macchine usate per il caffè espresso, utilizzate quale carico di copertura. Si tratta di uno dei fermi più rilevanti mai effettuati su strada in Veneto. Il conducente del mezzo, di nazionalità moldava, dopo le operazioni di identificazione e fotosegnalamento, è stato arrestato per contrabbando aggravato di tabacchi. Erano circa le 20 di sera quando il mezzo è stato notato da una pattuglia del Nucleo Mobile del Gruppo Padova. Fermato per un controllo, in base al documento di viaggio, il carico doveva consistere in 3 bancali di macchine usate per il caffè espresso, in 9 bancali di imballaggi e in 21 bancali di chicchi di caffè arabica.

Dal controllo emergeva che tra le macchine usate per il caffè era stata nascosta altra merce, in particolare dei cartoni che nascondevano un carico di tabacchi lavorati esteri, diviso in 35.082 stecche di sigarette di contrabbando, non solo prive dei contrassegni dei Monopoli di Stato, ma anche riportanti i marchi contraffatti “Marlboro Red”, “Marlboro Gold” e “LeM”, motivo per cui al conducente è anche contestato il reato di contraffazione aggravata. I tabacchi sequestrati sarebbero stati venduti al dettaglio senza alcuna autorizzazione e in evasione d’imposta, quantificata in circa 1,4 milioni tra accisa e imposta sul valore aggiunto.

– Foto GDF –

(ITALPRESS).