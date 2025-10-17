ROMA (ITALPRESS) – I feretri dei tre carabinieri morti nell’esplosione del casolare a Castel D’Azzano nel veronese, Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari, lasciano la chiesa di Santa Giustina a Padova dove si sono svolti i funerali di Stato. Al termine della funzione un lunghissimo applauso, iniziato all’interno della chiesa e proseguito fino alla piazza antistante, ha salutato i tre militari. I feretri, avvolti nel Tricolore e portati a spalla dai loro colleghi in divisa, sono accompagnati dagli onori militari. Alla testa del corteo funebre la corona della Presidenza della Repubblica portata da due corazzieri.

All’ingresso i militari erano stati accolti da una piazza gremita di cittadini e accompagnati da un lungo applauso.

Alle esequie erano presenti, tra gli altri, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella; il presidente del Senato, Ignazio La Russa; il presidente della Camera, Lorenzo Fontana; la premier, Giorgia Meloni, e i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini.

“Ha dedicato la sua vita al dovere, al servizio e all’onore. Mio padre ha scelto una strada fatta di coraggio sacrificio e responsabilità, per lui era importante quel senso di responsabilità che era costantemente presente in lui, insieme alla pacatezza. Anche se questa insensata tragedia lo ha strappato a me e all’affetto di tutti coloro che lo hanno amato, voglio credere che la sua eredità morale continui a parlarmi anche nel silenzio”. Così Cristian, figlio di Valerio Daprà, uno dei tre carabinieri morti nell’esplosione a Castel D’Azzano, nel corso dei funerali di Stato.

