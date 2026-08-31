Padova, arrestato un giovane per aver truffato un’anziana. Il plauso di Stefani: “Condotte che provocano indignazione”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Approfittare a fini criminali della disponibilità o, ancor peggio, della fragilità delle persone anziane è una condotta che provoca indignazione. Esprimo un plauso e un ringraziamento speciale al personale della Polizia di Stato di Padova e Rovigo che, in stretta collaborazione, hanno svolto indagini tempestive e assicurato alla Giustizia un giovane straniero per una truffa commessa nei confronti di una cittadina ottantacinquenne”. È il commento del presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, dopo l’arresto nella città del Santo, da parte della Squadra Mobile, di un ventenne, fermato quando aveva ancora con sé gioielli riconducibili alla truffa alla pensionata.

“Il ventenne sospettato è stato fermato in un controllo alla stazione ferroviaria – prosegue Stefani -. Questo conferma l’importanza dell’attività di controllo del territorio da parte delle nostre Forze dell’Ordine. Rilevante e utile è anche l’attività di prevenzione che svolgono; colgo l’occasione per raccomandare a chi viene contattato con telefonate sospette di non esitare rivolgersi alla Polizia o ai Carabinieri. Alla vittima della vicenda esprimo la mia vicinanza e la mia solidarietà con l’augurio che possa riprendersi presto dalla brutta esperienza”.

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