ROMA (ITALPRESS) – Andrea Samson e Anderson Good, atleti professionisti statunitensi di padel, saranno ospiti dal 13 al 17 novembre di Athletica Vaticana, nell’ambito dell’iniziativa “Sports Diplomacy” portata avanti del Dipartimento di Stato statunitense. Atleti e allenatori di varie Federazioni sportive collaborano con ambasciate e consolati, in tutto il mondo, per diffondere soprattutto tra i giovani la cultura dello sport come esperienza di inclusione solidale nel rispetto della diversità. In questo ambito, il programma “Sports Envoy” vede protagonisti atleti che testimoniano, personalmente, i valori fondanti e più autentici dello sport. E’ il caso di Samson e Good, che durante il loro soggiorno italiano in collaborazione con Athletica Vaticana – membro ufficiale della Federazione internazionale padel – saranno protagonisti di alcuni incontri, il primoi dei quali martedì 14 al “Villa Pamphili Padel Club” con giovani con disabilità (in particolare con Sindrome di Down e con autismo – accompagnati dall’Associazione “Padelmania per il sociale” e dall’Associazione “Siamo delfini-Impariamo dall’autismo”), persone fragili accolte dalla Caritas di Roma, studenti e diplomatici. Il programma prevede poi l’udienza generale con il Santo Padre (mercoledì) e poi la visita, programmata per il 16, delll’Istituto statale di istruzione specializzata per sordi “Magarotto”, nella periferia di Roma, per incontrare personalmente gli studenti non udenti e dialogare insieme sulle questioni dell’inclusione, anche attraverso la passione sportiva. Venerdì 17, infine, insieme all’Associazione “21 Luglio”, Andrea Samson e Anderson Good andranno al Polo ex-Fienile a Tor Bella Monaca, quartiere della periferia di Roma: il focus dell’incontro sarà, in particolare, sull’empowerment delle giovani donne e su come lo sport possa essere un reale strumento di crescita sociale per le comunità più emarginate e vulnerabili.

– foto ufficio stampa Athletica Vaticana –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]