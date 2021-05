BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Credo sia necessario che ciascuno Stato membro, il Parlamento europeo e la Commissione europea negli ambiti di loro competenza facciano dei passi indietro per fare alcuni passi avanti tutti assieme”. Questo il commento del ministro delle Politiche agricole e alimentari Stefano Patuanelli rilasciato ai giornalisti a margine delle discussioni sulla riforma della Politica agricola comune al Consiglio agricoltura e pesca a Bruxelles. “E’ necessario chiudere l’accordo sulla nuova Pac post 2020, comprendere le esigenze dei sistemi agricoli dei diversi Stati e fare uno sforzo sull’architettura verde e sulla condizionalità sociale”, che sono “i due elementi ancora in discussione”. Patuanelli ha poi aggiunto che “il dibattito va avanti” e “da parte nostra c’è la massima disponibilità a trattare su diversi argomenti”, ma l’elemento della condizionalità deve essere “un elemento fondante della nuova Pac”. Il ministro è fermo anche sulla necessità che “vengano garantiti i diritti dei lavoratori” e al contempo “non vengano introdotte misure penalizzanti dal punto di vista burocratico per le aziende e per gli Stati membri”.

(ITALPRESS).