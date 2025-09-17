PAC, Fontana “Riduzione risorse insostenibile per nostri agricoltori”

MILANO (ITALPRESS) - "No alla centralizzazione e un adeguamento delle risorse, perché ci sarebbe una riduzione che per noi sarebbe abbastanza insostenibile e soprattutto per i nostri agricoltori, credo sia opportuno che ci diano una mano a far cambiare opinione alla Commissione". Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana in occasione della visita della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo. xh7/trl/mca1