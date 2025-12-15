L’otorinolaringoiatria dell’Ospedale di Vittorio Veneto prima in Italia, Stefani: “Costante punto di riferimento”

VENEZIA (ITALPRESS) – “L’eccellenza dell’otorinolaringoiatria dell’Ospedale di Vittorio Veneto ha una lunga storia, che si perpetua oggi con un nuovo primato nazionale sul fronte degli interventi sul tumore alla laringe. Secondo il Programma Nazionale Esiti di Agenas, l’equipe del dottor Andy Bertolin ne ha eseguiti ben 184 superando l’Istituto Regina Elena di Roma che si è fermato a 130. E’ una patologia invasiva, pericolosa e in grado di incidere gravemente sui pazienti, motivo per il quale il nostro orgoglio per il primato ottenuto è ancora più grande”. Così, il Presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, si complimenta con l‘ospedale vittoriese, risultato, secondo i dati Agenas, il migliore in Italia per gli interventi contro il tumore alla laringe.

“Negli anni – aggiunge Stefani – la straordinaria sapienza clinica si è tramandata da primario a primario, da chirurgo a chirurgo, rimanendo così un costante punto di riferimento a livello nazionale e un presìdio fondamentale per i malati di tutto il Veneto e d’Italia. A Vittorio Veneto, come in tanti altri territori del Veneto, si conferma una caratteristica che è soltanto nostra: la capacità di erogare sanità d’eccellenza anche negli ospedali territoriali oltre che nei grandi Hub. Così come è un vanto della sanità veneta la diffusione ovunque di nuove tecnologie, per la diagnosi e la cura di patologie anche complesse”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).