Ota “Turismo sostenibile punto di forza della Slovenia”

MILANO (ITALPRESS) - "La Slovenia si presenta alla Bit con 10 aziende. Abbiamo molti operatori nel settore del turismo outdoor e termale, ovviamente sono rappresentate anche le città. Nel 2023 gli italiani in Slovenia sono stati oltre 600mila, è un bel risultato. Abbiamo chiuso l'anno in maniera molto positiva e con grandi speranze in prospettiva futura". A dirlo Aljosa Ota, direttore dell’Ente Sloveno per il Turismo in Italia, presente alla Bit di Milano. "I punti di forza principali sono legati alla sostenibilità: la Slovenia è una delle mete più sostenibili a livello europeo e mondiale, dando grande importanza a preservare la natura, con una grande attenzione alla comunità locale. Se si va in Slovenia si percepisce quest'autenticità dei prodotti turistici, questa è forse la caratteristica più importante che ci piace raccontare", aggiunge. xh7/fsc/mrv