ROMA (ITALPRESS) – I carabinieri di Ostia hanno arrestato un 26enne lidense trovato in possesso di oltre 70 kg di cocaina e 1,5 kg hashish, suddivisi in panetti già pronti per essere immessi sul mercato. Si tratta, spiegano i militari, di uno dei più ingenti sequestri di cocaina effettuati sul litorale romane visto che lo stupefacente, venduto in dosi al dettaglio, avrebbe potuto fruttare ben oltre 5 milioni di euro. Il sequestro è avvenuto in una zona residenziale di Fiumicino. Nel corso di un servizio di pattuglia, i carabinieri hanno notato un’auto sbucare improvvisamente da un parcheggio riservato e, alla vista dei militari, frenare bruscamente senza alcun motivo. Alla domanda su cosa ci facesse in quel parcheggio di proprietà privata, il conducente non ha saputo fornire una giustificazione plausibile. Nelle tasche, il giovane lidense, però, aveva più di 1.000 euro in contanti e un mazzo di chiavi. I carabinieri hanno verificato, porta a porta, se le chiavi erano compatibili con una delle serrature delle abitazioni della zona.

I carabinieri della Stazione di Fregene hanno così individuato la porta di un’abitazione nei pressi, che, una volta aperta con una delle chiavi rivenute, è stata ispezionata. All’interno dell’immobile, i militari hanno trovato ben 52 panetti di cocaina; la successiva perquisizione domiciliare ha permesso, inoltre, di rinvenire circa 1,5 kg di hashish nascosti nel forno della cucina.

Sul posto è intervenuto anche personale della Compagnia Carabinieri di Ostia e del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria e grazie al fiuto dei cani, all’interno del veicolo, in un doppiofondo ricavato nel portabagagli, sono stati rinvenuti altri 8 panetti di cocaina.

– foto ufficio stampa Carabinieri Roma –

(ITALPRESS).