Osteoporosi, un policy paper per favorire l’equità di accesso alle cure

ROMA (ITALPRESS) - L'equità nell’accesso alle cure per l’osteoporosi: questo il tema al centro di un evento organizzato alla Camera dei Deputati durante il quale è stato presentato il policy paper dedicato che raccoglie proposte per migliorare la conoscenza della patologia, la valutazione del rischio di frattura e la continuità dei percorsi assistenziali. L'iniziativa, realizzata con il contributo non condizionante di Accord Healthcare Italia ed EG Italia Gruppo STADA, ha riunito rappresentanti delle Istituzioni, esperti clinici e membri delle principali società scientifiche e realtà associative di riferimento. f04/fsc/gsl