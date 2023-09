ROMA (ITALPRESS) – All’ospedale Padre Pio di Bracciano si è conclusa in queste settimane una rilevante opera di restyling di diverse aree che ha portato a un potenziamento delle capacità di ricezione e cura e a un innalzamento degli standard di qualità. Un momento importante per la struttura ospedaliera, che ha visto il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e l’assessore alle politiche sociali della Regione Lazio, Massimiliano Maselli, presenziare all’inaugurazione al fianco del direttore generale della Asl Roma 4, Cristina Matranga. “Sono felice di trovarmi oggi qui a vedere rifiorire un presidio molto importante per questo territorio. Stiamo mantenendo quanto promesso: ridare dignità e piena funzionalità alle strutture sanitarie del Lazio, per troppo tempo trascurate, se non abbandonate. Con questi interventi strutturali e con l’implementazione di apparecchiature diagnostiche di ultima generazione, l’ospedale “Padre Pio” di Bracciano sarà in grado di essere sempre più al fianco dei cittadini. La direzione è tracciata: in tutta la regione si devono ammodernare e razionalizzare le strutture sanitarie esistenti. Stiamo cambiando per sempre questa sanità troppo “romanocentrica” e intendiamo dare vita a nuove eccellenze sparse in tutto il Lazio”, ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. “Inaugurare nuovi Pronto Soccorso o ampliamenti di quelli esistenti e nuovi servizi è sempre entusiasmante perchè si migliora la qualità dell’assistenza sanitaria e si incrementano le prestazioni erogate. Bisogna centrare l’obiettivo dell’integrazione sociosanitaria sostenendo l’assistenza sociale e territoriale con l’immediata presa in carico dell’utente, soprattutto se si tratta di persone fragili, anziane o disabili, comportando così la riduzione della spesa sanitaria ed una forte contrazione delle inappropriatezze presenti nel sistema”, ha evidenziato l’assessore alle Politiche Sociali, Massimiliano Maselli.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio Stampa Regione Lazio