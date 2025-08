Oscar, Lynette Howell Taylor eletta nuova presidente dell’Academy

LOS ANGELES (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La produttrice Lynette Howell Taylor è stata eletta presidente dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences dal consiglio dei governatori dell’organizzazione. Il consiglio ha inoltre eletto i seguenti incarichi dirigenziali per il biennio 2025-2026: Lesley Barber (sezione musicale), vicepresidente (presidente del comitato per i soci); Jennifer Fox (Producers Branch), vicepresidente (presidente del Comitato Premi); Simon Kilmurry (Sezione Documentaria), vicepresidente/tesoriere (presidente del Comitato Finanze); Lou Diamond Phillips (Actors Branch), vicepresidente (presidente del Comitato per l’equità e l’inclusione); Howard A. Rodman (Writers Branch), vicepresidente/segretario (presidente del Comitato di governance). “Lynette è stata una parte fondamentale del cda dell’Academy per molti anni e di recente ha rivitalizzato il nostro lavoro sui premi in qualità di presidente del Comitato Premi del consiglio”, ha dichiarato il Ceo dell’Academy, Bill Kramer.

“Non vedo l’ora di lavorare con lei come nostra nuova presidente dell’Academy, così come con questi membri del consiglio. Questo è un gruppo eccezionale di membri dell’Academy che promuoverà la missione dell’Academy, sosterrà i nostri membri in tutto il mondo, garantirà la nostra stabilità finanziaria a lungo termine e celebrerà i successi della comunità cinematografica globale”, ha aggiunto. Howell Taylor ha ricoperto in precedenza per tre anni il ruolo di vicepresidente e presidente del Comitato Premi. Barber e Rodman sono stati rieletti come membri. Sarà il primo incarico come membro per Fox, Kilmurry e Phillips. Membro dell’Academy dal 2014, Howell Taylor ha prodotto più di 25 film negli ultimi 20 anni, tra cui “A Star is Born”, che ha ricevuto otto nomination agli Oscar e le è valsa una nomination come miglior film.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).