Oscar Green Veneto 2025, premiate le idee dei giovani agricoltori

VENEZIA (ITALPRESS) – “I giovani agricoltori e le loro idee ‘da Oscar’ ci dimostrano che l’agricoltura non è solo tradizione, ma anche innovazione, sostenibilità e futuro. I loro progetti – spesso nati tra studio, sperimentazione e passione autentica per la terra – raccontano una Regione che sa rinnovarsi senza perdere le proprie radici”. In occasione della cerimonia degli Oscar Green di Coldiretti Veneto, svoltasi oggi a Montebelluna, l’assessore regionale Federico Caner esprime il proprio plauso ai giovani imprenditori veneti premiati, sottolineando come il loro contributo rappresenti un pilastro fondamentale per la crescita e l’innovazione del comparto agricolo regionale.

“L’Oscar Green rappresenta l’ingegno, la capacità e la fantasia imprenditoriale delle nuove generazioni dei campi. E’ la vetrina della fucina dei talenti del Veneto ed espressione dell’evoluzione del settore primario, che dimostra di aver bisogno anche dei giovani per proiettare la storia e la cultura del mondo agricolo nel futuro. Le idee dei giovani, la capacità di coniugare tradizione e nuove tecnologie, la sensibilità verso sostenibilità e qualità danno forma a un modello agricolo moderno, competitivo e profondamente radicato nel territorio qual è quello veneto”.

Durante la cerimonia, sono stati valorizzati progetti che spaziano dall’agricoltura di precisione alle filiere corte, dalla tutela delle risorse naturali alla trasformazione innovativa dei prodotti. A vincere per la categoria “Impresa digitale e sostenibile” è stato Riccardo Poli dell’“Apicoltura dell’Orso” di Cerro Veronese con la sua idea di controllo dei dati in apicoltura; per la categoria “Coltiviamo insieme” Beatrice Lorenzato dell’azienda agricola “I peccati della terra” di Montecchio Maggiore nel vicentino con la sua idea “Festival di Primavera”; per la categoria “Campagna amica” Silvia Bertazzo dell’azienda agricola La Bocalina di Adria con le sue bomboniere a km zero, a pari merito con Francesco Sommacal dell’azienda agricola Amaltea di Seren del Grappa come custode della biodiversità; per la categoria Agrinfluencer, Luca Manzan della società agricola Nonno Andrea di Villorba con l’idea “Posta la magia.

La campagna che fa sognare”; per la categoria Più Impresa, Daniele Fiorotto della Società agricola Vittoria di Nervesa della Battaglia a pari merito con Enrico Turetta della società agricola “Valle Molinarella” di Teolo. Menzioni speciali a Jessica Piazza dell’azienda Terre Maddalena di Annone Veneto per il suo impegno a favore delle donne con l’idea “In rosa nel calice e nel cuore”; a Nicola Baroni della società agricola Ostra Bora di Porto Tolle per aver garantito il presidio e l’attività di pesca con l’allevamento delle ostriche; a Cristian Vighini dell’azienda agricola omonima di Sovizzo per i significativi risultati nella tutela della risorsa acqua e conservazione del suolo con l’apporto di sostanza organica.

“Sostenere i giovani agricoltori significa sostenere il futuro del Veneto – aggiunge Caner -. Questi sono peraltro garanzia di sostenibilità perché sono cresciuti e culturalmente predisposti al biologico, al risparmio idrico, all’economia circolare. La grande sfida in termini di identità, per il Veneto ma anche per tutto il Paese, è intercettarli con risorse che assicurino loro la possibilità di concretizzare le loro idee”.

-Foto Regione Veneto-

(ITALPRESS).