Orsini “Spingere sui microreattori nucleari, errato non farlo prima”

ROMA (ITALPRESS) – “La scelta fatta in passato di non aver acceso la luce sul nucleare è il primo difetto. Dobbiamo spingere con forza la scelta dei microreattori. I due Paesi con i prezzi più bassi sono due Paesi che hanno l’energia nucleare come Spagna e Francia, che oggi è anche quella che ci vende l’energia. Noi consumiamo il 42% di energia elettrica per la parte industriale, la cosa che a me fa specie è che abbiamo il 45% dell’energia realizzata con le rinnovabili, ma oggi il prezzo dell’energia viene fatto utilizzando accoppiando con il costo del gas, che è il più alto”.

Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a Sky Tg24 – Live In Milano. “Abbiamo chiesto il disaccoppiamento dell’energia tra il costo del gas e il costo dell’energia elettrica, poi è ovvio che a lungo termine dobbiamo spingere il nucleare”.

