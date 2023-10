ROMA (ITALPRESS) – Bianca Seregni (G.S. Fiamme Oro – DDS/7MP) cala il tris in questa stagione di Coppa del Mondo: dopo il doppio oro cinese a Weihai e a Chengdu è oro anche nella gara in Giappone a Miyazaki davanti alla lussemburghese Jeanne Lehair e alla campionessa americana di Rio 2016 Gwen Jorgensen. Completa il tripudio azzurro il quarto posto ad un passo dal bronzo di Alice Betto (G.S. Fiamme Oro), anche lei splendida protagonista e per lunghi tratti in terza posizione. La stagione tricolore nel circuito di Coppa Mondo continua a regalare emozioni indelebili ai colori azzurri. I quattro ori conquistati da Bianca Seregni e Alice Betto, insieme ai due bronzi di Zane a quello di Michele Sarzilla, portano il bottino della squadra Italia a un traguardo mai raggiunto. Seregni è stata autrice di una sensazionale gara da protagonista assoluta: ha condotto la frazione di nuoto creando il primo strappo e poi è entrata nella fuga che ha portato sedici atlete a giocarsi la vittoria nella corsa finale, dove ha preso subito la testa della gara, resistendo prima agli strappi del terzo giro della lussemburghese Lehair e poi al recupero prodigioso da campionessa dell’olimpionica Gwen Jorgensen negli ultimi due chilometri. Una gara sensazionale. Fantastica protagonista anche Alice Betto che ha sfiorato la medaglia di bronzo lì a pochi secondi. L’azzurra è uscita dal nuoto nel gruppo di tre che ha preso la scia della Seregni, è entrata nella fuga giusta delle sedici battistrada ed è stata protagonista nella corsa cedendo solo all’allungo della lussemburghese durante il terzo giro dove ha perso quei pochi metri che sono stati decisivi per il risultato finale. Buona la prova anche di Ilaria Zane che ha chiuso in 13esima posizione in recupero nella frazione di corsa dopo esser scesa dalla bicicletta in T2 nel secondo gruppo con circa un minuto di svantaggio dalle fuggitive.

La penultima prova uomini di World Triathlon Cup corsa su distanza olimpica in Giappone a Miyazaki ha sorriso invece al giovane britannico Hugo Milner cha ha vinto la gara davanti al neozelandese Dylan McCullough e al tedesco Lasse Nygaard Priester. Per gli azzurri, Nicola Azzano (C.S. Carabinieri) ha chiuso la sua prova in 26° posizione dopo una gara in cui si è inserito nel secondo gruppo nella frazione di ciclismo e una corsa finale regolare. Gianluca Pozzatti (707), dopo esser uscito nel gruppo di testa dal nuoto ed esser andato in fuga con i battistrada, non è riuscito a restare con il drappello al comando e ripreso dagli inseguitori nel ciclismo ha chiuso 35° dopo la frazione di corsa.

– foto ufficio stampa Fitri –

(ITALPRESS).

