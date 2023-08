DUISBURG (GERMANIA) (ITALPRESS) – Sventola il tricolore a Duisburg, in Germania, ai Mondiali di canoa velocità e paracanoa, validi anche come qualificazione per i Giochi di Parigi 2024. Dopo la doppia medaglia, oro e bronzo, conquistata ieri nella paracanoa, oggi l’Italia ha conquistato uno storico oro nel C2 1000 metri, il risultato più importante per questa specialità della canoa canadese. A salire sul gradino più alto del podio Nicolae Craciun e Daniele Santini, dopo aver dominato la gara dall’inizio alla fine e aver battuto i padroni di casa della Germania, argento, e la Romania, bronzo. “Non potevamo accettare un risultato diverso dal primo posto e lo abbiamo portato a casa con i denti”, ha affermato Craciun. “Vincere contro la Germania in casa loro non è cosa da poco e siamo contenti di aver centrato l’obiettivo”, ha aggiunto Santini che ha dedicato la vittoria alla neonata figlia Caterina. “Una medaglia prestigiosa che ha caricato tutta la squadra, tanto che oggi abbiamo qualificato per la finale anche il C2 500 metri. Un oro importante che si aggiunge alle due medaglie, un oro e un bronzo, conquistate ieri nella paracanoa”, ha dichiarato all’Italpress il presidente della Fick Luciano Buonfiglio. “Qui in Germania abbiamo avuto risultati positivissimi anche dai più giovani, con i ragazzi e le ragazze del K2 che hanno sfiorato la finale. Un segno che il percorso avviato con i giovani per le Olimpiadi del 2028 sta iniziando proprio bene”, ha aggiunto il numero uno della Federcanoa. Nel C2 500 metri, nuova distanza olimpica, Carlo Tacchini e Gabriele Casadei hanno dominato la batterie, chiuso al terzo posto la semifinale e nella finale di domani partiranno dalla corsia nove. Conquista una corsia in finale anche Olympia Della Giustina nel C1 500, grazie al secondo miglior tempo della sua semifinale. Volano alla ricerca del titolo iridato Sara De Gratta e Tommaso Freschi dopo aver vinto la semifinale del K2 500 misto. “Sono orgoglioso e fiero di tutta la squadra, che sta rappresentando le società italiane nel migliore dei modi in un Mondiale dove il livello è altissimo. E’ una grande soddisfazione che dedichiamo a tutti i club italiani. Credo – ha concluso Buonfiglio – che tutto il mondo sportivo italiano, non solo della canoa, stia dimostrando di poter essere protagonista e noi nel nostro piccolo stiamo facendo la nostra parte”.

