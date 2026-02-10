Oro Italia in staffetta mista di short track, 12^ medaglia per Arianna Fontana

Mandatory Credit: Photo by Henk Jan Dijks/MTB-Photo/Shutterstock (16537362fw) winner Elisa Confortola of Italy Pietro Sighel of Italy and Arianna Fontana of Italy celebrates after competing on the Short Track Speed Skating Mixed Team Relay Finals on day four of the Milano Cortina 2026 Winter Olympics at Milano Speed Skating Stadium on February 10, 2026 in Milan, Italy. Milano Cortina 2026 Winter Olympics, Day 4Short Track Speed Skating, Milano Speed Skating Stadium, Milan, Italy - 10 Feb 2026

MILANO (ITALPRESS) – Tripudio tutto azzurro al Forum di Assago, dove l’Italia conquista la medaglia d’oro della staffetta mista dello short track e la sua decima medaglia (seconda d’oro) nei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini e Pietro Sighel scavalcano la Cina con una grandissima manovra nella seconda metà di gara, scappano via e si rendono imprendibili, dominando la prova con due decimi sulla prima inseguitrice. L’oro è dell’Italia col tempo di 2.39.019, argento al Canada e bronzo al Belgio. Vano il record olimpico degli olandesi (2.35.537) nella finale B, non valida per le medaglie. Salgono così a 12 le medaglie olimpiche per Arianna Fontana, sempre più nella storia. Per l’Italia è la decima in questa edizione, la seconda d’oro.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS)

