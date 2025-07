Oro e bronzo per il fioretto azzurro nelle Universiadi in Germania

ESSEN (GERMANIA) (ITALPRESS) – È d’oro e di bronzo il fioretto femminile azzurro nella seconda giornata dell’Universiade 2025 in Germania. Sulle pedane di Essen trionfa Aurora Grandis, che conquista l’oro nella gara delle fiorettiste dopo una prestazione fantastica, e con lei sul podio c’è anche Carlotta Ferrari, terza dopo essere stata fermata nel derby dalla compagna di squadra.

Mattatrici assolute le atlete italiane: Irene Bertini e Giulia Amore ai piedi del podio, insomma, quattro italiane tra le migliori otto. Stop, invece, agli ottavi per gli spadisti Simone Mencarelli e Nicolò Del Contrasto. Aurora Grandis, lungo il suo cammino, ha superato l’ungherese Nekifor (15-10), l’armena Malysheva (15-5) e la giapponese Iimura (15-4), entrando così in zona medaglia. In semifinale, l’azzurra dell’Università Unitelma Sapienza ha vinto il derby contro Carlotta Ferrari (15-11), centrando l’accesso al match per l’oro.

Nella finalissima, la romana dell’Aeronautica Militare non ha mai mollato: con una rimonta nella seconda frazione ha ribaltato il punteggio e ha chiuso l’incontro sul 15-11, facendo sventolare per la prima volta il Tricolore sul gradino più alto del podio.

Carlotta Ferrari, invece, è entrata nel tabellone a eliminazione diretta imponendosi sulla polacca Wieczorek (15-6) e sulla coreana Park (15-9). Nei quarti di finale, la lombarda – studentessa dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – ha superato nel match tutto tricolore Giulia Amore (15-6), entrando in zona medaglia prima dello stop in semifinale, ancora in casa Italia, contro Aurora Grandis.

Un epilogo che ha sancito il bronzo per la fiorettista comasca. Quinta piazza per Irene Bertini, che ha battuto nei primi due turni l’atleta di Hong Kong Wu (15-6) e la polacca Wasilczuk (15-6), prima di arrendersi di misura alla coreana Mo, all’ultima stoccata (15-14). Sesta Giulia Amore, che aveva eliminato la giapponese Nagase (15-11) e la francese Roger (15-7), prima della battuta d’arresto nel derby con Carlotta Ferrari. Nella prova di spada maschile sono stati due gli azzurri a un passo dai quarti: Simone Mencarelli ha chiuso 11°, Nicolò Del Contrasto 16°. Nel primo incontro, Del Contrasto ha avuto la meglio nel derby contro Fabrizio Di Marco (15-14), nel tabellone da 128.

Nel turno da 64, Mencarelli ha superato l’atleta neutrale Belozerov (15-8), mentre Del Contrasto ha battuto lo svedese Backstrom (15-6). Nei 32esimi, i due italiani hanno vinto rispettivamente sull’ungherese Osman Touson (10-9) e sul francese Fortin (13-9). Negli ottavi di finale, il piemontese dell’Università Cusano è stato battuto dal magiaro Somody (15-13), mentre il lombardo dell’Università degli Studi di Milano si è fermato contro il neutrale Shvelidze (15-9).Nella stessa prova: 35° Fabrizio Cuomo e 68° Fabrizio Di Marco.

