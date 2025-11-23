Ornella Vanoni, Sacchi “Troveremo le formule giuste per ricordarla”

MILANO (ITALPRESS) - "Abbiamo parlato col sindaco per capire subito come ricordarla, ma non è questo il momento per dire che cosa, come e in quale luogo sarà ricordata. Troveremo le formule giuste". Così l'assessore comunale alla cultura Tommaso Sacchi ha ricordato Ornella Vanoni all'apertura della camera ardente, a Milano, in onore dell'artista scomparsa lo scorso 21 novembre. "La cosa bella di Ornella era la capacità di toccare temi che riguardano la vita della città. Distante dai palazzi della politica, ma profonda conoscitrice di Milano. Magari leggeva una notizia sul giornale, mi chiamava e commentava con senso critico e intelligente e mai per partito preso", ha aggiunto. xh7/abr/mca1