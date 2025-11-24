Riaperta la camera ardente di Ornella Vanoni a Milano, nel pomeriggio i funerali

MILANO (ITALPRESS) – Ha riaperto al Piccolo Teatro Grassi di Milano la camera ardente di Ornella Vanoni, dove sarà possibile rendere omaggio all’artista scomparsa all’età di 91 anni fino alle 13.
Nel pomeriggio sono previsti i funerali, che si svolgeranno nella chiesa di San Marco, nel quartiere Brera, alle ore 15.
– foto xh7/Italpress –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]