Home Video News Europa Orlando “La grande missione dell’Ue è riportare il mondo all’interdipendenza”
Orlando “La grande missione dell’Ue è riportare il mondo all’interdipendenza”
BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - “Nella storia dell'umanità non c'è mai stata una costruzione istituzionale così democratica, così importante come l'Unione Europea”. Lo afferma Leoluca Orlando, eurodeputato di Alleanza Verdi Sinistra, intervistato da Claudio Brachino per Primo Piano Europa, format tv dell'agenzia Italpress. Per Orlando l'Unione Europea “sta diventando un punto di riferimento importante, uno di quei punti fermi fondamentali per la tenuta democratica di un sistema”. Orlando assegna all'Europa una missione storica precisa: “Non possiamo consentire che l'unico globale interdipendente sia il capitalismo finanziario. La grande missione dell'Unione Europea è riportare il mondo all'interdipendenza. Da singoli Stati non contiamo nulla, insieme possiamo contare”. sat/mrv