Orlando (Enit) “Puglia e Basilicata nuove scoperte per il mercato Usa”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "E' un occasione bellissima per promuovere Puglia e Basilicata, due destinazioni importantissime e in continua crescita per il mercato americano". Lo ha detto Caterina Orlando, Country Manager Usa & Mexico di Enit, in occasione dell'evento promosso all'Istituto Italiano di Cultura di New York per lanciare il nuovo volo diretto della Neos da NY a Bari. xo9/fsc/gsl