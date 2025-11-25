Orietta Berti torna con il nuovo singolo “Chi Ama Chiama”

ROMA (ITALPRESS) – “Chi Ama Chiama”, il nuovo singolo di Orietta Berti, è fuori su tutte le piattaforme da venerdì 28 novembre. Scritto prodotto e registrato da Danti presso One Fingerz Studio, Milano (Mi). Chi Ama Chiama sono due semplici, potenti parole che snocciolano un intero discorso, perché è inutile girarci intorno: chi ti ama, ti cerca e ti chiama.

“Chi Ama Chiama – dichiara Orietta – è la prima di una serie di sorprese musicali che vorrei regalare al mio pubblico per i miei 60 anni di carriera. Lavorare con Danti, è sempre un viaggio interessante e ricco di nuovi stimoli. Un mondo di testi e suoni contemporanei che vanno ad abbracciare tutti coloro che vorranno ascoltare. Per un’interprete, riuscire a fare proprio un brano, coniugando tecnica e sentimento, rappresenta uno degli obiettivi più importanti e gratificanti di questo lavoro”.

“Per me è davvero un onore lavorare con Orietta e mi approccio con il dovuto rispetto. Con Orietta– chiosa Danti – c’è un’intesa, un’alchimia che rende tutto molto speciale. Insieme lavoriamo bene e quando ci incontriamo, non è mai solo strettamente lavoro, ma condivisione, scambio. Chi Ama Chiama, è un brano atipico per lei, ma un vestito che le calza a pennello con strofe molto basse rispetto al suo range solito tra tanti generi, lo swing, il pop in cui lei spazia meravigliosamente. Stiamo facendo un disco che celebra i suoi sessant’anni di carriera e ogni volta che ci vediamo, nasce una canzone. Anche in questo Orietta è innovativa, non incide i suoi successi, reinterpretati, ma tutti brani nuovi, a conferma del suo saper cavalcare i decenni, con la sua vivace e assoluta contemporaneità”.

– foto ufficio stampa 361 comunicazione –

(ITALPRESS).