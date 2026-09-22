Organizzava corse clandestine nel messinese, arrestato 19enne

MESSINA (ITALPRESS) - Un'impennata a forte velocità durante una gara clandestina tra scooter, poi l'impatto travolgente con un minorenne a bordo strada. I Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto hanno arrestato a Terme Vigliatore un 19enne, privo di patente perché mai conseguita, con l'accusa di aver organizzato e partecipato a competizioni di velocità non autorizzate. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. pc/gtr