L’Ordine dei Biologi della Sardegna: “Solidarietà a Pitzalis dopo le parole di D’Anna”

CAGLIARI (ITALPRESS) – Alla vigilia della giornata mondiale contro la violenza di genere, l’Ordine dei Biologi della Sardegna esprime tutta la solidarietà a Valentina Pitzalis.

“A seguito delle dichiarazioni pubbliche del senatore Vincenzo D’Anna, presidente della FNOB, in merito al caso Valentina Pitzalis, che ricordiamo è sopravvissuta a una gravissima violenza che le ha causato innumerevoli sofferenze fisiche e psicologiche, sentiamo prima di tutto la necessità di prendere le distanze da qualsiasi atto o parola che la possa ledere in ogni forma – spiega l‘Ordine dei Biologi della Sardegna -. Il nostro Ordine è costituito per il sessantacinque per cento da donne il cui lavoro è al servizio della società e della salute dei cittadini e per l’altro trentacinque percento da uomini che sono figli e fratelli di grandi donne e da esse anno tratto ispirazione e educazione. Ogni parola detta ha un peso e può ferire quanto un coltello: per questo l’Ordine è vicino alla Signora Valentina e a tutte le donne che sono state o sono tutt’ora oggetto di violenza fisica o verbale e sempre lotterà a loro fianco per garantire parità e rispetto”.

-Foto www.biologisardegna.it-

(ITALPRESS).