ROMA (ITALPRESS) – Francesco Bagnaia (Ducati) domina la Sprint Race del Gran Premio della Malesia, ventesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il pilota italiano ritrova la vittoria che mancava dal Giappone, cancellando i weekend negativi in Indonesia e Australia con una gara in solitaria, dopo essere partito dalla pole. A completare il podio sono le Ducati Gresini di Alex Marquez e Fermin Aldeguer, che negli ultimi giri supera Pedro Acosta (Ktm).

Quinta posizione per Franco Morbidelli (Ducati VR46); mentre Marco Bezzecchi (Aprilia), partito 14°, risale fino al settimo posto, ma viene scavalcato al terzo posto nella classifica piloti proprio da Bagnaia.

Tra i migliori dieci anche Enea Bastianini (Ktm), 9°, e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), 10°. Lontani Lorenzo Savadori (Aprilia), 18°, e Michele Pirro (Ducati), 20°. E’ caduto, infine, Luca Marini (Honda).

LE DICHIARAZIONI

Francesco Bagnaia: “Sono felice, il team si merita questo risultato perché soffro io ma soffrono anche loro. Nulla è chiaro in questa situazione, un mese fa avevo comunque un po’ di difficoltà e adesso riusciamo a essere competitivi. Dobbiamo capire a cosa è dovuto, non credo sia mai successo che ci si trovasse in questa situazione. Dobbiamo capire cosa sta succedendo e continuare a lavorare. Sto provando qualcosa di nuovo che mi dà un feeling maggiore sulla moto”.

Luigi Dall’Igna, direttore generale Ducati: “Già da stamattina le cose si erano messe bene, poi lui è stato bravo nella qualifica e in questa gara perché non ha sbagliato nulla. Complimenti anche ad Alex Marquez, che ha certificato il secondo posto in classifica, e Fermin Aldeguer, Rookie of the year”.

Alex Marquez: “Sono un po’ nervoso, lo sono stato per tutta la gara, ero molto rigido, ho fatto fatica ma alla fine siamo riusciti a prendere il secondo posto in classifica. Siamo secondi con Marc primo da casa, sono contento. Ora abbiamo tre gare davanti a noi per fare un po’ di prove per l’anno prossimo ma soprattutto per godercela”.

Fermìn Aldeguer: “La giornata è stata buona, essere rookie dell’anno era uno degli obiettivi, oggi ce l’abbiamo fatta. Sono felice di questa posizione, è stata una gara abbastanza folle, anche per quanto riguarda la pressione dell’anteriore. La mia impressione è che andasse bene e che fosse un problema di elettronica. Non so se verrà confermata o meno, ma possiamo essere soddisfatto. Grazie al team Gresini e a tutta la Ducati”.

L’ORDINE DI ARRIVO DELLA GARA SPRINT

Francesco Bagnaia Alex Marquez Fermin Aldeguer Pedro Acosta Franco Morbidelli Fabio Quartararo Marco Bezzecchi Johann Zarco Enea Bastianini Fabio Di Giannantonio

LA CLASSIFICA MONDIALE PILOTI

1. Marc Marquez (Esp) 545 punti

2. Alex Marquez (Esp) 388

3. Francesco Bagnaia (Ita) 286

4. Marco Bezzecchi (Ita) 285

5. Pedro Acosta (Esp) 239

6. Fabio Di Giannantonio (Ita) 216

7. Franco Morbidelli (Ita) 213

8. Fermin Aldeguer (Esp) 190

9. Fabio Quartararo (Fra) 170

10. Raul Fernandez (Esp) 146

LA GRIGLIA DI PARTENZA PER LA GARA DI DOMENICA

1^ fila

1. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati in 1’57″001, alla velocità media di 170,5 km/h

2. Alex Marquez (Esp) Ducati Gresini in 1’57″017

3. Franco Morbidelli (Ita) Ducati VR46 in 1’57″019

2^ fila

4. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha in 1’57″195

5. Pedro Acosta (Esp) Ktm in 1’57″363

6. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati Gresini in 1’57″439

3^ fila

7. Joan Mir (Esp) Honda in 1’57″440

8. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati) VR46 in 1’57″522

9. Johann Zarco (Fra) Honda in 1’57″531

4^ fila

10. Alex Rins (Esp) Yamaha in 1’57″945

11. Jack Miller (Aus) Yamaha in 1’57″949

12. Pol Espargaro (Esp) Ktm in 1’58″174

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).