SEMMERING (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Mikaela Shiffrin vince lo slalom di Semmering, in Austria, valido per la Coppa del Mondo 2025/2026 di sci alpino femminile. Stavolta serve una grande rimonta alla statunitense che, grazie a una grande seconda manche, recupera tre posizioni e chiude davanti a tutte con il tempo totale di 1’48″82. Alle sue spalle, staccata di appena 9 centesimi, la svizzera Camille Rast, mentre l’albanese Lara Colturi completa il podio a 0″57. La migliore delle azzurre è Martina Peterlini, 15esima a 5″39 con sei posizioni recuperate, mentre Lara Della Mea chiude 23esima a 8″72 dopo aver rischiato di cadere.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Mikaela Shiffrin (Usa) in 1’48″82

2. Camille Rast (Sui) a 0″09

3. Lara Colturi (Alb) a 0″57

4. Katharina Liensberger (Aut) a 0″91

5. Katharina Truppe (Aut) a 0″93

6. Wendy Holdener (Sui) a 2″76

7. Cornelia Oehlund (Swe) a 2″85

8. Zrinka Ljutic (Cro) a 3″75

9. Eliane Christen (Sui) a 4″25

10. Dzenifera Germane (Lat) a 4″32

15. Martina Peterlini (Ita) a 5″39

23. Lara Della Mea (Ita) a 8″72

LA CLASSIFICA GENERALE

1. Mikaela Shiffrin (Usa) 698 punti

2. Camille Rast (Sui) 503

3. Alice Robinson (Nzl) 484

4. Sofia Goggia (Ita) 404

5. Emma Aicher (Ger) 381

6. Julia Scheib (Aut) 380

7. Lara Colturi (Alb) 362

8. Lindsey Vonn (Usa) 350

9. Paula Moltzan (Usa) 312

10. Sara Hector (Swe) 304

21. Laura Pirovano (Ita) 163

23. Lara Della Mea (Ita) 151

30. Elena Curtoni (Ita) 107

46. Asja Zenere (Ita) 63

56. Nicol Delago (Ita) 51

61. Roberta Melesi (Ita) 44

73. Martina Peterlini (Ita) 27

96. Ilaria Ghisalberti (Ita) 9

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).