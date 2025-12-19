MILANO (ITALPRESS) – La sorpresa Jan Zabystran vince il SuperG maschile della Val Gardena, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino.

Il ceco con il tempo di 1:24.86 fa scivolare sul secondo gradino del podio lo svizzero Marco Odermatt (+0″22), mentre l’italiano Giovanni Franzoni si regala il primo podio della carriera con il terzo posto, a 37 centesimi dal migliore.

Bene anche Christof Innerhofer, sesto a 53 centesimi, mentre Mattia Casse chiude undicesimo (+0″58). Più indietro Dominik Paris (25°, +1″07), Marco Abruzzese (31°, +1″56) e Guglielmo Bosca (40°, +1″74).

FRANZONI DEDICA IL PODIO A FRANZOSO

Lacrime per Giovanni Franzoni, salito sul podio del SuperG della Val Gardena della Coppa del mondo di sci alpino maschile. L’azzurro ha dedicato il suo primo podio della carriera all’ex compagno di stanza Matteo Franzoso, scomparso questa estate, dopo un terribile incidente in allenamento in Sudamerica. “Oggi abbiamo sciato insieme”, ha detto Franzoni. “Sento che ieri e oggi qualcuno da lassù mi ha guidato. Questa dedica non può che essere per Matteo: abbiamo passato momenti tosti, ma il lavoro paga. Da quando se ne è andato, so che farà tutte le gare insieme a me e ci tenevo a dedicargli un podio, perché meritava solo qualcosa di davvero grande”, ha aggiunto l’azzurro.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Jan Zabystran (Cze) in 1’24″86

2. Marco Odermatt (Sui) a +0″22

3. Giovanni Franzoni (Ita) a +0″37

4. Nils Allegre (Fra) a +0″44

5. Matthieu Ballet (Fra) a 0″47

6. Christof Innerhofer (Ita) a +0″53

7. Daniel Hemetsberger (Aut) a +0″68

8. Stefan Rogentin (Sui) a +0″71

9. Vincent Kriechmayr (Aut) a 0″72

10. Raphael Haaser (Aut) a 0″74

11. Mattia Casse (Ita) a 0″80

25. Dominik Paris (Ita) a 1″29

31. Marco Abruzzese (Ita) a 1″56

40. Guglielmo Bosca (Ita) a 1″96

45. Benjamin Jacques Alliod (Ita) a 2″22

DNF Florian Schieder (Ita)

DNF Max Perathoner (Ita)

LA CLASSIFICA GENERALE

1. Marco Odermatt (Sui) 685 punti

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 302

3. Timon Haugan (Nor) 281

4. Vincent Kriechmayr (Aut) 263

5. Loic Meillard (Sui) 258

6. Marco Schwarz (Aut) 251

6. Alex Vinatzer (Ita) 251

8. Stefan Brennsteiner (Aut) 245

9. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 233

10. Raphael Haaser (Aut) 222

12. Dominik Paris (Ita) 180

15. Giovanni Franzoni (Ita) 140

33. Mattia Casse (Ita) 82

38. Christof Innerhofer (Ita) 74

46. Florian Schieder (Ita) 58

62. Guglielmo Bosca (Ita) 42

64. Tommaso Sala (Ita) 41

85. Filippo Della Vite (Ita) 22

85. Tobias Kastlunger (Ita) 22

91. Giovanni Borsotti (Ita) 20

93. Luca De Aliprandini (Ita) 19

94. Benjamin Jacques Alliod (Ita) 18

107. Nicolò Molteni (Ita) 8

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).