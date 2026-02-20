Optima, Realfonzo “Assicurazioni nuovo step nell’integrazione dei servizi”

MILANO (ITALPRESS) - "Optima è una realtà pioniera dal punto di vista dell'integrazione dei servizi. Abbiamo iniziato a offrire un'offerta integrata molti anni fa, per primi sul mercato italiano, iniziando dalla dalle telecomunicazioni per poi arrivare all'energia fino a offrire tutto in un'unica soluzione. Una nostra caratteristica è quella sempre di guardare al futuro, stiamo lavorando su nuovi segmenti, in particolare su quello delle assicurazioni". Lo afferma in un'intervista all'Italpress Marco Realfonzo, amministratore delegato di Optima Italia. trl/sat/gsl