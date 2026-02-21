Home Video News Calabria Operazione contro la ‘Ndrangheta, 7 arresti fra affiliati della cosca “Commisso”
Operazione contro la ‘Ndrangheta, 7 arresti fra affiliati della cosca “Commisso”
REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) - Sette arresti dei ros di presunti affiliati della cosca di Siderno (Reggio Calabria) accusati a vario titolo, di "associazione mafiosa", "danneggiamento" ed "estorsione", aggravati dal metodo mafioso. Questo il bilancio dell'operazione condotta il 17 febbraio, dal Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri, con il supporto in fase esecutiva del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria, nell'ambito di cooperazione internazionale di polizia con l'F.B.I. americana, che hanno eseguito un Fermo di indiziato di delitto del PM, emesso dalla Procura della Repubblica - DDA di Reggio Calabria, nei confronti di 7 soggetti, ritenuti affiliati alla cosca "Commisso". col3/mca3 (fonte video: ufficio stampa Carabinieri)