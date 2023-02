Operazione “Carnevale Sicuro” a Napoli, sequestri e denunce

Operazione "Carnevale Sicuro", a Napoli. I Finanzieri del Comando Provinciale hanno sequestrato 1,8 milioni di prodotti contraffatti e non sicuri per le festività di Carnevale. Sono complessivamente 54 le persone segnalate per violazioni amministrative e penali. vbo/gsl