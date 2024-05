Aceman, il crossover di Mini 100% elettrico

ROMA (ITALPRESS) - Arriverà in Italia entro la fine dell’anno la nuova Mini Aceman, un crossover appena più lungo di quattro metri e disponibile con due motori, entrambi elettrici. A cavallo tra Cooper e Countryman, la Mini Aceman offre cinque posti e bagagliaio con volume di carico da 300 a 1.005 litri. Aceman sarà disponibile con un unico motore elettrico ma due livelli di autonomia: con la versione E si percorrono fino a 310 km, mentre in quella SE si arriva a 407 km. Variano anche le prestazioni: la Aceman E eroga 184 CV e passa da zero a 100 km/h in 7,9 secondi, raggiungendo una velocità massima di 160 km/h; la SE dispone di 218 CV, accelera da 0 a 100 km/h in 7,1 secondi e raggiunge i 170 km/h. xb2/tvi/gtr