Plasma, cresce la raccolta ma l’autosufficienza è lontana

ROMA (ITALPRESS) - Crescita record per la raccolta di plasma ma l'autosufficienza è ancora più lontana. È il paradosso che emerge dai dati presentati in occasione della seconda edizione di "The Supply of Plasma-derived Medicinal Products in the Future of Europe", il convegno internazionale patrocinato dal Ministero della Salute e organizzato dal Centro Nazionale Sangue. Secondo i dati ancora preliminari, l'Italia nel 2023 ha raggiunto un livello di autosufficienza pari al 62%, inferiore di due punti percentuali all'anno precedente. La raccolta del 2023, con i suoi 880 mila chili di plasma, frutto delle generose donazioni di circa 1,5 milioni di donatori, ha raggiunto i livelli più alti di sempre per l'Italia. sat/gtr