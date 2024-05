Linee taglienti per il nuovo Nissan Qashqai

ROMA (ITALPRESS) - È giunto alla quarta generazione il Nissan Qashqai, precursore del segmento Suv che oggi domina il mondo dell’auto. Lanciato nel 2006, finora è stato prodotto in più di 1,3 milioni di esemplari. Ma contravvenendo all’adagio, "squadra che vince non si cambia”, questo Qashqai è molto diverso dai precedenti nel design, con linee taglienti e frontale completamente ridisegnato dove spicca la V-Motion. Anche all’interno non mancano le novità, nelle versioni top di gamma, gli interni sono impreziositi da inserti in Alcantara su cruscotto, braccioli delle portiere, parte superiore della console centrale e ginocchiere. xb2/tvi/gtr