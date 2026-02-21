Operazione antidroga nel Torinese, 6 arresti e 19 persone denunciate

TORINO (ITALPRESS) – È scattata alle prime ore dell’alba di giovedì scorso un’importante attività di contrasto allo spaccio di droga da parte dei carabinieri della compagnia di Ivrea, sotto il coordinamento della Procura, che ha portato a 6 arresti e 19 persone denunciate. Un dispositivo di oltre cento militari della linea territoriale e dei reparti speciali del comando provinciale di Torino, con il supporto del nucleo cinofili della Polizia locale di Strambino, ha eseguito un decreto di perquisizione personale e locale nei confronti di 25 persone ritenute responsabili, a vario titolo e in maniera continuata e in concorso, di produzione, traffico e detenzione di stupefacenti.

Durante l’operazione sono stati trovati quasi 8 chili di hashish, 320 grammi di marijuana, 85 grammi di cocaina, 80 grammi di crack e 11 grammi di metanfetamina. Due degli arrestati sono stati trovati in possesso anche di una pistola a salve dal calibro di 8 millimetri e modificata per essere utilizzata con munizioni calibro 22, insieme a 7 cartucce calibro 22 e 3 caricatori monofilari. Nel corso delle attività sono stati sequestrati 125 mila euro in contanti. Dei sei arrestati, di cui una donna, due sono stati posti agli arresti domiciliari e quattro sono stati portati nel carcere di Ivrea, in attesa dell’udienza di convalida.

