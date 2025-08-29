OpenAI introduce i controlli parentali su ChatGPT

ROMA (ITALPRESS) - OpenAI ha deciso di introdurre i controlli parentali su ChatGPT e un contatto di emergenza per gli adolescenti. Questa decisione è stata presa dopo che lo scorso aprile un ragazzo di 16 anni è morto suicida e i genitori hanno fatto causa alla piattaforma di intelligenza artificiale. E' una delle notizie della rassegna stampa della settimana di radioimmaginaria, la radio degli adolescenti. abr/azn