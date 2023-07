Open Fiber, Pitigliano diventa un borgo smart

Un vero e proprio laboratorio a cielo aperto. Grazie a un progetto messo a punto da Open Fiber, Enea e Ingv, Pitigliano, in provincia di Grosseto, diventa un borgo smart, in cui saranno attivati servizi digitali innovativi per l’efficientamento energetico, il monitoraggio e la sicurezza del territorio ma anche per settori come scuola, sanità e turismo. sat/mrv/fsc/gsl