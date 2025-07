Open Fiber insieme alle Università nel progetto ATENA

ROMA (ITALPRESS) – Trasformare la rete in fibra ottica FTTH in un vero e proprio rilevatore di eventi sismici al servizio del Paese. Coniugando innovazione, ricerca e formazione, Open Fiber ha promosso il Progetto ATENA che – nato alla fine del 2024 – si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse dall’azienda di telecomunicazioni per rafforzare l’employer branding e consolidare la collaborazione con il mondo accademico.

L’obiettivo è coinvolgere attivamente studentesse e studenti in progetti innovativi di interesse aziendale, favorendo un dialogo costante e diretto tra università e impresa. Open Fiber ha collaborato con le facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Messina e dell’Università degli Studi del Sannio di Benevento, coinvolgendo le studentesse e gli studenti nello sviluppo di un project work dedicato all’analisi del rischio sismico tramite la tecnologia Fiber Sensing. Le attività sono state supportate dal team della funzione Network Engineering & Innovation guidato da Francesca Parasecolo, che ha affiancato i partecipanti nel percorso formativo e progettuale.

A Roma, nella sede di Open Fiber, si è svolto l’evento conclusivo dell’iniziativa con la discussione dei project work da parte degli studenti di UniMe Emilia Currò, Irene Giacoppo e Gianluca Sindoni (coordinati dal professore Giuseppe Campobello) e di quelli del Sannio Alessia Manganiello e Marco Vaccarella, guidati dal professore Luca De Vito e dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria, Nicola Fontana.

A dare il benvenuto agli studenti e ai docenti sono stati l’Amministratore Delegato di Open Fiber, Giuseppe Gola, il Direttore People & Sustainability Romina Chirichilli e il Direttore Technology Nicola Grassi. La giornata è proseguita con la visita del SOC (Service Operation Center) e dell’Open Factory, il laboratorio dove ogni giorno gli specialisti di Open Fiber realizzano le prove di validazione dei servizi innovativi della rete e avviano sperimentazioni su prodotti e soluzioni grazie ai vantaggi offerti dall’infrastruttura in fibra ottica.

Con una rete in fibra ottica tra le più estese d’Europa, Open Fiber si afferma come uno dei principali player dell’innovazione digitale in Italia. La sua strategia si fonda su una presenza forte e concreta sul territorio nazionale, dove l’azienda realizza infrastrutture di ultima generazione e costruisce relazioni solide con il tessuto accademico e sociale.

In particolare, il coinvolgimento diretto delle nuove generazioni in progetti tecnologici avanzati rappresenta una leva fondamentale per alimentare competenze, creatività e spirito d’impresa. L’approccio integrato del Progetto ATENA, infatti, consente di combinare la crescita tecnologica del Paese con la qualificata crescita formativa dei giovani talenti, con l’obiettivo di fornire opportunità di confronto sugli scenari applicativi concreti e la creazione di un ecosistema dell’innovazione aperto, inclusivo e orientato alla sostenibilità.

“Il progetto ATENA rappresenta per Open Fiber un’iniziativa strategica di primaria importanza, che incarna perfettamente la nostra visione di innovazione e sviluppo tecnologico. Siamo fermamente convinti che il futuro delle infrastrutture digitali e, in generale, del progresso del Paese, passi attraverso una costante ricerca e un’innovazione che sappia guardare avanti, anticipando le sfide e le opportunità. L’Università, con la sua profonda competenza scientifica e la sua capacità di generare conoscenza, unita alla visione pratica e alle esigenze concrete del settore industriale, crea un terreno fertile per lo sviluppo di soluzioni all’avanguardia”, ha detto Gola.

“Crediamo fermamente nei giovani e siamo consapevoli che il contributo delle loro idee è uno stimolo vincente per la crescita positiva del Paese. La nostra azienda è fortemente radicata sul territorio, per questo la partnership con le Università locali significa non solo migliorare le tecnologie e i servizi, ma anche contribuire alla formazione di talenti altamente qualificati in grado di affrontare le sfide di un mercato del lavoro in continua evoluzione”, ha aggiunto Chirichilli.

“Il fiber sensing è soltanto una delle numerose applicazioni che ci offre la fibra ottica e che vede impegnato il nostro team sullo sviluppo di una vasta gamma di progetti in ambito tech. ATENA è un esempio virtuoso di come la collaborazione sinergica tra il mondo dell’impresa e quello accademico possa generare un valore aggiunto inestimabile. La formazione tecnica e la sua concreta finalizzazione sono certamente fondamentali, ma è altrettanto importante che studenti e lavoratori che operano nel nostro affascinante settore continuino a coltivare un approccio aperto e multidisciplinare, in grado di assorbire stimoli e sviluppare le soft skills e la creatività, che li mettano nelle condizioni di saper governare la tecnologia e ne indirizzino gli sviluppi futuri al raggiungimento di nuovi impensabili traguardi”, ha affermato Grassi.

Il progetto ATENA, inoltre, ha previsto momenti di confronto diretto tra gli studenti e i professionisti di Open Fiber, con incontri dedicati allo scambio di competenze e alla condivisione di esperienze sul campo. Il percorso ha previsto anche un ciclo di visite nei cantieri attivi nei territori di Messina e Benevento, con l’obiettivo di offrire agli studenti una visione concreta dell’applicazione delle tecnologie trattate e delle tecniche realizzative di una rete telco ottica.

