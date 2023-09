Open Fiber, in Veneto gli Stati Generali della Fibra Ottica

RONCADE (TREVISO) (ITALPRESS) - Il polo di innovazione H-FARM di Roncade, in provincia di Treviso, ha ospitato gli Stati generali della fibra ottica. Un incontro tra istituzioni, aziende e associazioni per fare il punto sullo stato dell'arte della connettività in Veneto e sulle possibilità di sviluppo che un'infrastruttura all'avanguardia offre a cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. Open Fiber è al fianco della Regione del Veneto per gli Stati Generali della Fibra Ottica. xa8/sat/gtr