MILANO (ITALPRESS) – Sabato 20 aprile, dalle 9 alle 12 l’IRCCS Policlinico San Donato ha organizzato una mattinata di screening gratuiti per la cataratta. Un progetto patrocinato da GSD Foundation che metterà a disposizione uno staff multidisciplinare, di oculisti e di ortottisti, dell’Unità Operativa di Oculistica diretta dal dottor Gaspare Monaco, per garantire alla popolazione interessata una valutazione della salute del cristallino. L’esperienza dell’UO di Oculistica e le più moderne strumentazioni nel campo della diagnosi saranno disponibili per i consulti di tutti i partecipanti.

I pazienti potranno usufruire di una consulenza a tutto tondo, durante la quale verranno discussi e valutati i sintomi e la gravità della cataratta, nonchè le opzioni di trattamento disponibili che potrebbero includere l’intervento chirurgico o trattamenti non chirurgici. Tutto questo per sviluppare insieme un piano personalizzato, per affrontare la cataratta e migliorare la qualità della visione e della vita del paziente.

“La cataratta è una patologia oculare molto comune, che colpisce indistintamente uomini e donne, soprattutto over 65. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, rappresenta la principale causa di cecità e di disturbi della vista al mondo, per questo è importante sensibilizzare la popolazione a fare prevenzione. L’attività dell’Unità Operativa di Oculistica dell’IRCCS Policlinico San Donato è contraddistinta da procedure all’avanguardia, volte a garantire ai pazienti le cure e le tecnologie migliori, tra cui l’impianto di lenti intraoculari speciali e l’intervento tramite Femtolaser, una tecnica che adottiamo da circa dieci anni e che garantisce estrema precisione e ripetibilità della procedura”, ha dichiarato il dottor Gaspare Monaco, responsabile dell’Unità Operativa di Oculistica dell’IRCCS Policlinico San Donato.

Per accedere allo screening gratuito per la cataratta, occorre effettuare una prenotazione, chiamando il numero di telefono 02.52774574, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Le prenotazioni sono aperte fino al 19 aprile, salvo esaurimento anticipato dei posti.

Evento consigliato a pazienti con sospetta o confermata cataratta, spesso over 60, e a coloro che presentano un alto fattore di rischio di sviluppare la patologia.

